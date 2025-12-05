Gamarra: “El Gobierno se ha convertido en el mejor protector de delincuentes”

La vicesecretaria nacional del PP, Cuca Gamarra, aseguró ayer en Lleida que el Gobierno central “se ha convertido en el mejor protector de los delincuentes mientras las víctimas se ven desamparadas”. Lo dijo durante su visita a la carpa que su partido montó en la plaza Sant Joan, en la que remarcó que la seguridad “es una prioridad para el PP en Lleida y en todo el Estado”. En este sentido, señaló que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado un decálogo con 10 medidas para reforzar la lucha contra la criminalidad, con atención especial a la multirreincidencia y las okupaciones. A la pregunta de si su partido apoyaría iniciativas del gobierno en materia de seguridad, Gamarra aseguró que “el problema es que el gobierno bloquea todas estas reformas”. Sin embargo, minutos después de hacer estas declaraciones se anunció que PSOE, PP y Junts habían llegado a un acuerdo para aprobar en comisión parlamentaria la reforma penal para aumentar el castigo a la multirreincidencia (más información en la página 21).

Por su parte, el jefe de la oposición y del PP en la Paeria, Xavi Palau, respondió al alcalde, Fèlix Larrosa, después de que este miércoles lo acusara de populista por comparar Marsella con Lleida en cuanto a nivel de inseguridad y delincuencia. “Yo no dije que Lleida es Marsella, sino que podría llegar a serlo y cuando sea alcalde trabajaré para que sea una ciudad segura”, dijo Palau, quien acusó a Larrosa de “vivir aislado de la realidad”. Añadió que aspira a ganar las elecciones municipales de 2027 “para gestionar Lleida junto a la ciudadanía” y también tendió la mano a Larrosa “para ir juntos a Madrid a pedir que se lleven a cabo reformas en el Código Penal”.