Incidente con disparos con una pistola de fogueo en el barrio de la Mariola de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan un incidente de esta pasada medianoche en el barrio de la Mariola de Lleida con arma de fuego, por lo visto con disparos de una pistola detonadora. Según ha podido saber SEGRE, los hechos han pasado en la plaza Barcelona, donde se habría producido un enfrentamiento entre dos grupos de personas. Cuando los Mossos han llegado al lugar los implicados ya se habían marchado. Algunos de ellos han huido con vehículos y el dispositivo de la policía ha localizado uno de los coches en Montoliu de Lleida. Por ahora no constan ni heridos ni detenidos.

Ampliaremos la información