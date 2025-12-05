Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Lleida ha cesado, de manera cautelar, un establecimiento de comida kebab de Cappont, concretamente en la calle Doctora Castells, por la presencia de ratas. Desde la Paeria han asegurado que el cese se ha producido a raíz de una inspección "rutinaria" y que se hace para "garantizar la seguridad alimentaria y la protección de la salud pública".

Sin embargo, cabe mencionar que justo hace dos días se viralizó un vídeo en las redes sociales donde se podía ver una rata muerta justo en medio del comedor. Desde la Paeria han remarcado que el cierre es provisional mientras no se respeten todas las medidas sanitarias, y que una vez estas se solucionen, se podrá verificar que han sido solventadas y se podrá reanudar la actividad.

Paralelamente, desde el consistorio ya han avisado de que se sancionará el establecimiento "de acuerdo con la normativa vigente".