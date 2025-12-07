Prisión para el hombre que intentó matar a otro con un palo de golf

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El juzgado de guardia decretó el jueves prisión provisional sin fianza para el hombre de 27 años que fue detenido el miércoles por la Guardia Urbana por intentar matar a otro por una presunta disputa por una deuda de alquiler, según ha podido saber este periódico. La víctima fue evacuada al hospital Arnau de Vilanova con varios traumatismos en la mandíbula y un brazo y diversas contusiones. Fue arrestado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y por otro delito de violación de domicilio.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 6.15 horas en un domicilio de la avenida de Madrid cuando la Guardia Urbana fue alertada de una agresión. En el domicilio había varios hombres que compartían la vivienda y explicaron que un excompañero accedió al interior y arremetió contra el dueño con un palo de golf. Posteriormente, intentó apuñalarlo con un cuchillo de cocina aunque sus otros compañeros lo impidieron. La víctima estaba malherida en una esquina del piso mientras que el presunto agresor se había encerrado en una de las habitaciones. Los agentes consiguieron arrestarle. Al lugar acudió también una ambulancia del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que, tras atender in situ al herido, lo evacuó al hospital Arnau de Vilanova.

Por su parte, el supuesto agresor fue arrestado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y allanamiento de morada. El hombre pasó a disposición judicial el jueves y la Fiscalía solicitó su ingreso preventivo en prisión argumentando la gravedad del delito principal (tentativa de homicidio), riesgo para la víctima y riesgo de fuga. El juez de guardia acordó la medida y decretó su encarcelamiento en Ponent.