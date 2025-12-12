A juicio acusado de violar a su pareja en dos ocasiones

La Audiencia de Lleida tiene previsto acoger el próximo jueves el juicio contra un hombre acusado de violar en dos ocasiones a su pareja pese a tener una orden de alejamiento. La Fiscalía solicita que se le imponga una condena de 11 años de prisión. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos habrían tenido lugar entre finales de octubre y principios del mes de noviembre de 2022. La Fiscalía señala que el hombre, que tenía una orden de alejamiento y prohibición de comunicación respecto a su pareja en ese momento, llevó a la víctima a una de las habitaciones de su domicilio, la intimidó y la forzó a mantener relaciones sexuales. Un episodio que se repitió en otra ocasión, según el escrito.

La Fiscalía acusa al procesado de un delito continuado de agresión sexual con penetración, por el que solicita una pena de 10 años de prisión, una orden de prohibición de aproximación no inferior a 500 metros de la víctima y que tampoco se pueda comunicar con ella durante un periodo de un año superior a la condena impuesta. También pide 10 años de libertad vigilada y que no pueda ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto con menores de edad durante 8 años. Asimismo, le acusa de un delito de quebrantamiento de condena, por el que pide 1 años de cárcel. La Fiscalía solicita que indemnice a la víctima con 15.000 euros.