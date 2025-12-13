Plantan 50 árboles y 700 arbustos en el Mirador del Secà para hacer "una ciudad más verde"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Este sábado mañana se ha organizado una plantación popular de 50 árboles y 726 arbustos cerca del mirador del Secà de Sant Pere de Lleida.

El alcalde de la ciudad, Fèlix Larrosa, ha declarado que lo proyecta hace avanzar Lleida hacia una ciudad "más verde, más bonita y más empática", a la vez que se crean "espacios de refugio" para la ciudadanía al ser zonas de sombra para "poder descansar y mirar la ciudad".

Larrosa ha aprovechado para anunciar a los vecinos que en el área entre el Secà y el barrio de Balàfia se construirán nuevas viviendas y equipamientos, en el marco del desarrollo del sector SUR-19. Todavía no se conoce la fecha exacta.

En el proyecto, organizado por la regidoria de Sostenibilitat de la Paeria, han colaborado la empresa Maderas Obiols y la entidad Aspros.

La actuación se ha dividido en dos sectores. Por una parte, una zona situada en torno al aparcamiento del lado del mirador del Secà, donde se han plantado 26 árboles y 726 arbustos. Es una iniciativa que forma parte del proyecto URBAN-NAT Lleida, que vela por la renaturalización, la adaptación al cambio climático y la mejora de la biodiversidad de la zona urbana y periurbana de la ciudad.

Las especias que se han plantado han sido plataneros, almeces, pinos carrasco, robles, encinas y ciprés por lo que respeta a los árboles. Con respecto a los arbustos, se han escogido plantas diversas como, por ejemplo, timón, romero, salvia, retama o el madroño.

Por otra parte, en el haza inferior que delimita el barrio se han plantado 24 pinos carrasco y encinas.