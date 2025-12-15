Fira de Lleida incorporará nuevas actividades como el certamen Smart Rural en 2026

Publicado por redaccinó Creado: Actualizado:

La Fira de Lleida incorporará nuevas actividades en 2026, según se ha anunciado en la reunión del Patronato celebrada esta mañana en la Cámara de Comercio de Lleida. Entre las novedades destaca el certamen Smart Rural, que se organizará conjuntamente con Fira de Barcelona, y para el cual está prevista una reunión esta misma semana para impulsar su celebración en formato de congreso. Este acontecimiento representa el principal cambio en la programación prevista para la institución ferial leridana, tal como ha confirmado Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida y presidente del Patronato de la Fundación.

Durante el encuentro se ha hecho un balance positivo de las actividades feriales desarrolladas durante este 2025, que el alcalde ha calificado como "un año notable en el que se han incorporado certámenes nuevos con una respuesta muy favorable". La mejora del recinto con el pabellón efímero ha sido clave para facilitar la creación de nuevos salones y la transformación de acontecimientos ya existentes como la Fira de Sant Miquel, el Salón del Automóvil, el Agrobiotech Innovation Forum, el MangaCom Lleida y la Cursa dels Bombers de Lleida.

Éxito notable del Agrobiotech Innovation Forum

El concejal jefe ha destacado especialmente el éxito del salón Agrobiotech, afirmando que "todos los objetivos inicialmente planteados se han alcanzado con creces". Según Larrosa, el certamen ha conseguido importantes avances en profesionalización, internacionalización y ha generado debate en torno a procesos innovadores y nuevas tendencias del sector agroalimentario. También ha subrayado el "salto de dimensiones extraordinarias" en la conexión entre inversores y startups. Para 2026, se plantea adelantar la celebración de este salón para evitar la competencia con otras ferias internacionales y conseguir una mayor implicación del sector agrario local.

Cambios en la dirección general

A la reunión también se ha aceptado la renuncia de Oriol Oró como director general de Fira de Lleida, quien dejará el cargo el próximo enero de 2026, una vez finalizado el salón Cucalòcum. Como novedad en el proceso de selección de su sustituto, los candidatos tendrán que presentar un proyecto que potencie la institución ferial y su relación con el ecosistema emprendedor, con el objetivo de dinamizar la economía leridana.

Futuros desarrollos del recinto ferial

Con respecto al futuro recinto ferial, que contará con una superficie total de 120.000 metros cuadrados, Larrosa ha anunciado que se está ultimando la memoria que acompañará las decisiones sobre el concurso de ideas para la reorganización urbanística y el diseño del denominado Pavelló Zero o pabellón de bienvenida. La tramitación de este concurso se llevará a cabo durante 2026 y permitirá recibir propuestas que podrían modificar el planteamiento inicial del proyecto.