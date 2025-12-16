La Paeria de Lleida recupera el servicio de comedor en tres centros sénior

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El ayuntamiento ha recuperado los comedores comunitarios destinados a las personas mayores, un servicio que tuvo que suspender en 2020 a causa de la pandemia. A partir del 15 de enero se reactivará en tres centros sénior municipales: los de Santa Teresina (en Pius XII), Santa Cecília (en Cappont) y La Bordeta. Todas las personas mayores de 60 años que lo deseen podrán acudir de 13.30 a 15.00 horas, sean socias o no, para comer en compañía y evitarse molestias. De forma puntual, podrán ir acompañados de familiares o cuidadores.

El servicio funcionará de lunes a viernes, la comida costará 8 euros y los usuarios podrán inscribirse hasta el mismo día, explicó el edil Carlos Enjuanes, que destacó que los menús “se basan en productos de proximidad y se adaptan a todas las necesidades”. El alcalde, Fèlix Larrosa, dijo que la iniciativa “va en la línea de dar centralidad a los centros sénior para hacer nuevos espacios de convivencia”. Ambos participaron ayer en la primera comida de prueba en Santa Teresina y explicaron que prevén ampliar el servicio a otros centros, si funciona.

Josep Maestro, del centro de Santa Cecília, lo valoró como “una gran idea” y explicó que “muchos vecinos lo habían pedido porque viven solos y no comen bien, pero aquí estaremos bien atendidos”. Maira Duocastella, por su parte, dijo que comerá en el centro de La Bordeta los días que no esté acompañada de su familia “porque así no tengo que cocinar, ir a comprar ni fregar, y comer con compañía es lo mejor”, señaló. Manuela Parício explicó que “no había venido nunca al comedor, pero me lo propusieron y me parece una buena idea”. Ha sido cocinera toda su vida, pero a sus 81 años admite que “estoy cansada de pensar constantemente qué comprar para hacer la comida, prefiero descansar”.

Curso para 60 personas mayores que aprenden a usar el móvil

El centro sénior de Santa Teresina ha organizado cuatro grupos con sesenta usuarios que han participado en un curso gratuito de 15 horas a cargo de la Generalitat para aprender a usar el móvil. Larrosa entregó ayer los diplomas del programa Més digitals a los primeros participantes de esta formación, que promueve que la edad no sea una barrera en el uso de las nuevas tecnologías. El curso, presencial, busca aprender a usar las tecnologías de forma esporádica y habitual, ganar autonomía y tener en cuenta la seguridad.