El punto de venta de la ONCE en el hospital Arnau de Lleida reparte 210.000 euros del cupón diario

Jorge Reguant repartió 210.000 euros en Lleida en el sorteo del ‘Cupón Diario’ de la ONCE del lunes desde su punto de venta, situado en la Calle Alcalde Rovira Roure, 80, en el Hospital Arnau de Vilanova. Vendió seis cupones premiados con 35.000 euros. La agencia de la ONCE en Lleida presta servicios a 643 afiliados y cuenta con 112 agentes vendedores de los productos de juego de la Organización.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros en las cuatro primeras cifras y 450 premios más en las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros en la primera o última cifra del número premiado