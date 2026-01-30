Cierran durante tres horas la vía del tren entre Tàrrega y Cervera por desprendimientos

Publicado por Laia Pedrós REDACCIÓN Creado: Actualizado:

La vía del tren entre Tàrrega y Cervera (RL3 y RL4) quedó ayer cerrada más de tres horas por riesgo de desprendimientos. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) tomó esta decisión después de que maquinistas advirtieran de la peligrosidad de un tramo en la Curullada que transcurre en trinchera, por debajo del nivel del suelo. En uno de los taludes podían verse por la tarde rocas de gran tamaño caídas cerca a los raíles. El tráfico quedó interrumpido al menos desde las 15.44 y un equipo de Adif acudió a inspeccionar la zona. La circulación quedó restablecida sobre las 19.00.

El tren que debía partir de Cervera a Lleida a las 15.44 fue el primer afectado por el corte. Quedó suspendido y los viajeros de este y los siguientes dos trenes recorrieron por carretera el trayecto entre la capital del Urgell y la de la Segarra. Este transporte alternativo se sumó al que funciona desde el lunes en esta misma línea entre Cervera y Manresa y a los que van desde Vinaixa hasta Sant Vicenç de Calders y La Plana de Picamoixons en la línea de la costa (R13 y R14).

La circulación se restableció cuando un tren de la RL3 procedente de Lleida había llegado a la estación de Tàrrega. Allí hicieron bajar a los pasajeros para seguir el trayecto en bus y luego les comunicaron que debían volver a subir al tren para continuar su viaje. Partieron sobre las 19.10 horas.

El cierre entre Tàrrega y Cervera por riesgo de desprendimientos tuvo lugar en un tramo donde el sindicato ferroviario Alferro había advertido la semana pasada a Renfe sobre “tramos de vías en trinchera sin sanear”. Se trata de una zona donde incidencias en la línea han obligado en el pasado a reducir la velocidad de los trenes. La de ayer llegó mientras Adif inspecciona una treintena de tramos conflictivos en la red de Rodalies catalana, cuatro de ellos en Lleida: tres de ellos están en la línea de Manresa, entre Cervera y Manresa, y el otro en la línea de la costa a su paso por Vinaixa.