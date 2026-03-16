Un juzgado perdona una deuda de 268.000 euros a un matrimonio de agricultores de Lleida tras una mala campaña de la fruta

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La plaza 1 de la sección mercantil del tribunal de instancia de Lleida ha perdonado una deuda de 268.007,44 euros a un matrimonio de Lleida que hacía más de 15 años que estaba en situación de insolvencia tras, entre otros, una mala campaña de la fruta. Además, para poder seguir trabajando y hacer frente a las siguientes temporadas, pidieron varios préstamos. Así, aseguran, llegó un momento en el que no podían pagar las cuotas porque los intereses se iban multiplicando. Ahora, su deuda ha quedado exonerada en el marco de la Ley de la Segunda Oportunidad. Su abogada, Marta Bergadà, defiende que los agricultores son “esenciales para la economía y tienen que estar amparados por mecanismos legales que les permitan tirar adelante”.

La pareja afectada explica que en la época en la que empezaron a contraer la deuda habían decidido vender su producción a un comprador con varias fruterías en Barcelona. Esta decisión, aseguran, les impidió exportar, como hicieron otros agricultores que se integraron en una cooperativa.

Además, aquella campaña de la fruta se vio afectada por varias heladas y, según detallan, no tenían seguro para cubrir los daños. Los afectados añaden que en aquel momento llegaron al mercado nuevas variedades de fruta, haciendo que las suyas “dejaran de estar tan valoradas”.

Por su parte, Bergadà apunta que la historia de sus clientes supone “la realidad de muchos agricultores que están en insolvencia por las adversidades meteorológicas, los elevados costes de producción y los escasos beneficios”.