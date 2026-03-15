Así será Promenade Lleida: tendrá 120 tiendas, mil butacas de cine y 2.300 plazas de aparcamiento

El parque comercial y de ocio Shopping Promenade Lleida, que está previsto inaugurar en Torre Salses (entre La Bordeta y Els Mangraners) a finales de 2027, tendrá 120 tiendas, un millar de butacas de cine y 2.300 plazas de aparcamiento, según detalla la pàgina web de la firma francesc Frey, que junto a la madrileña Eurofund, son los promotores de la iniciativa. También indica que habrá noventa marcas representadas y confima un hipermercado de la enseña Bonpreu. En total, este nuevo equipamiento ocupará una superficie de 57.000 metros cuadrados.

El pasado 26 de febrero los promotores descubrieron una placa (en lugar de colocar una primera piedra) para dar el pistoletazo de salida simbólico a los trabajos de adecuación del proyecto, que anunciaron que comenzarían en las siguientes semanas. Calculan que supondrá una inversión récord en la ciudad de 145 millones de euros y también destinarán 9,8 millones para la construcción de los viales de acceso, como desdoblar la avenida Víctor Torres, y la ampliación de líneas de autobus y carriles bici desde el centro de la ciudad hasta Shopping Promenade.

Asimismo, estiman también que este parque comercial y de ocio creará cuatrocientos empleos directos y mil indirectos entre las obras de construcción y los servicios que se generen. Además, prevén que tendrá entre 5 y 6 millones de visitantes al año.

Frey indica también que, además del Shopping Promenade Lleida, están impulsando otro proyecto en la ciudad sueca de Malmö, con apertura prevista también el próximo año, y espera que generen unos ingresos netos por alquiler de aproximadamente 21 millones de euros, lo que representa una rentabilidad sobre el coste superior al ocho por ciento.

Una zona entre La Bordeta y Mangraners ‘creada’ en 2008

El plan SUR 42 de Torre Salses se urbanizó en 2008. La Paeria preveía un nuevo barrio, además de la zona comercial, pero la crisis paralizó el proyecto. Desde entonces, las calles están urbanizadas, pero acumulan desperfectos y malas hierbas. El ayuntamiento sacó este mes a licitación 16 fincas para construir viviendas unifamiliares y recibió 24 ofertas por 11 de ellas. Además, la junta de gobierno ya ha aprobado inicialmente la mejora de los accesos: el proyecto para la prolongación de la calle Francesc Bordalba i Montardit, en el SUR 42, hasta conectar con la calle Almeria, y también el de ampliación de la avenida Víctor Torres, entre la LL-11 y la avenida Pla d’Urgell, que pasará a tener dos carriles por sentido y un carril bici unidireccional. Pese a estos avances, el pleno aprobó en febrero una moción de rechazo al proyecto de Promenade con los votos de casi toda la oposición (Vox se abstuvo).