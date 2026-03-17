El exitoso caso de repoblación de un pueblo del Pirineo: 18 viviendas y 35 vecinos más

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Vansa i Fórnols es un ejemplo de éxito en el fomento de la vivienda para evitar la despoblación. La estrategia que ha impulsado el consistorio a lo largo de los últimos años se ha traducido hasta ahora en un parque público de propiedad municipal de 18 viviendas, que ha permitido la incorporación o fijación de hasta 35 personas en un municipio con un padrón inferior a los 200 habitantes. “Podemos afirmar que hemos incrementado de una manera importante nuestro padrón porque siempre se trata de oferta de vivienda para primera residencia”, asegura el alcalde, Pep Camps.

La primera de las actuaciones, la que generó el mayor impacto fue, según recuerda, en 2022 la compra del edificio de L’Hortal de Cornellana, con 9 pisos y entre 20 y 21 personas viviendo actualmente. El resto de viviendas están distribuidas entre Fórnols y Sorribes y próximamente se les sumará otra en el núcleo de Adraén. Camps apuesta por acogerse a las líneas que ofrezcan todas las administraciones públicas “para evitar desestructurar económicamente el consistorio y continuar creciendo en oferta pública y en afrontar el reto demográfico”. La Diputación presentó precisamente la semana pasada una línea de ayudas dotada con 3,5 millones para vivienda en el capítulo del reto demogràfico.

A l’edifici Hortal de Cornellana hi viuen 21 persones. - C. SANS

El alcalde menciona también los inicios de las políticas para revertir la despoblación. “Al principio nos sentíamos solos con nuestra estrategia y parecía raro apostar por el reto demográfico pero ahora hay muchos municipios que piden reunirse con nosotros para que les expliquemos nuestro modelo”, ha añadido.

La Vansa continúa apostando por políticas que favorezcan el crecimiento demográfico y ha dotado a todas las viviendas públicas del municipio con placas solares “para que los inquilinos que decidan instalarse en uno de estos pisos paguen menos” y sirva como un reclamo más.

El consistorio trabaja también para “ampliar la mirada y poner ahora el foco en los propietarios privados” porque el parque público “se está agotando”, asegura el edil, y “todavía tenemos el deber de atraer a mucha más población”.

Alfons Ferrer, concejal de Urbanismo de la Vansa i Fórnols explica que “financieramente es más difícil comprar y rehabilitar inmuebles, tenemos numerosas viviendas vacías y muchos propietarios por convencer para que las cedan con garantías y avales por parte de la administración local” para alquiler social. Así, Ferrer señala que “tras seis meses de negociaciones”, la Vansa dispone del primer contrato “firmado a tres bandas”, entre ayuntamiento, inmobiliaria, y propietario privado en el núcleo de Fórnols bajo esta modalidad. “Nos ha costado, pero ha valido la pena y el camino ahora debe ir hacia aquí”; “es una acción-reacción más rápida, porque los inmuebles generalmente están a punto para entrar a vivir, y ahora vamos a trabajar sobre esto”, ha insistido.

La oportunidad de emprender para dos jóvenes

Mar Recarens y Jordi Verdaguer son del municipio de Tona (Osona), donde gestionaban una casa de colonias. Llegaron al Alt Urgell hace 3 años, cuando se instalaron en un primer momento en el edificio de L’Hortal de Cornellana, y un año después ganaron la concesión para gestionar el Centro de Cultura y Turismo y la Taverna de l’Espai de Sorribes. Ella es gestora cultural y él, cocinero. Ansiaban emprender en sectores que conocieran y, ante la dificultad de hacerlo en su localidad de origen, aprovecharon la oportunidad de hacerlo en La Vansa.