El juez obliga a la Paeria a pagar 54.566 € más por obras en la perrera

El ayuntamiento ha tenido que abonar por orden judicial un total de 54.566,42 euros a la empresa que ejecutó en 2018 las obras de ampliación del centro de acogida de animales de compañía. En concreto, debe devolverle la totalidad de la garantía que depositó cuando se le adjudicó esta actuación, 4.878,76 euros, pagarle otros 41.929,25 correspondientes al coste de las modificaciones del proyecto introducidas en el transcurso de los trabajos y 7.658,41 en concepto de intereses de demora. El equipo de gobierno dio luz verde a estos pagos el pasado 3 de febrero para proceder a la ejecución de una sentencia firme del juzgado de lo contencioso de Lleida, que estimó íntegramente el recurso presentado por la empresa Construccions Lluís Puigdevall.

La Paeria adjudicó a esta firma las obras de ampliación de la perrera en diciembre de 2017 por un importe de 120.485,97 euros, IVA incluido, y el contrato se formalizó el 1 de febrero de 2018. Cuatro años después, el 7 de febrero de 2022, la empresa interpuso un recurso contencioso administrativo en el que reclamaba el retorno de la fianza, que equivale al 5% del presupuesto sin IVA, y el cobro de la factura por las revisiones y modificaciones del proyecto inicial, después de que el consistorio hubiera denegado su solicitud. El proceso se prolongó durante más de tres años y medio, ya que el juez no dictó sentencia hasta el pasado 25 de noviembre, y en ella estimó todas las pretensiones de la constructora.

El proyecto de mejora del centro de acogida de animales de compañía, actualmente denominado El Refugi dels Peluts y ubicado en el número 123 de la partida de la Caparrella, fue impulsado por el ayuntamiento para mejorar el bienestar de los perros y los gatos. Por este motivo, las jaulas en las que están los canes fueron ampliadas con espacios de patio cerrado más soleados, ya que había algunos en los que apenas tocaba el sol a lo largo del día. También se habilitó una segunda área de alojamiento para los felinos y se mejoró el ajardinamiento, entre otras actuaciones.