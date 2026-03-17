Moisés Mira, exjefe del servicio de oncología del hospital Arnau de Vilanova: «Tratar el cáncer también se acompañar en el paciente»

Se ha jubilado hace poco como jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Arnau de Vilanova. ¿Qué balance hace?

Hemos hecho muchas cosas. Primero quiero agradecer a todo el equipo sanitario, que es magnífico, y también el apoyo de la gerencia, de la dirección médica y de los compañeros de otras especialidades. Cuando empecé no teníamos máquinas y de contar con cinco personas hemos pasado a ser más de 30. Todo ha sido un cambio continuo, hemos ido todos a una, y estas mejoras seguirán.

¿Tiene algo que envidiar el servicio de Lleida?

Lleida está en una posición de Oncología Radioterápica que no envidiamos a casi ningún hospital de Barcelona. Tenemos un equipo sanitario, desde administración, celadores, auxiliares, físicos, técnicos y médicos, que es muy bueno. Además, tecnológicamente hemos vivido un momento dulce, con máquinas que nos permiten tratar de manera precisa, lo que aumenta la supervivencia y reduce los efectos secundarios.

¿Novedades a nivel tecnológico?

Estamos trabajando proyectos con inteligencia artificial que pondrán al Arnau por encima de otros hospitales. Se ha avanzado mucho y se seguirá haciendo con Virginia García como nueva jefa del servicio.

¿Sigue dando miedo la palabra radioterapia?

Radioterapia es un terreno hostil para el paciente. Cuando diagnosticamos la palabra cáncer te cambia la vida y de las personas que te rodean. La mayoría de los pacientes no sabe en qué consiste el tratamiento, vienen asustados y los niveles de estrés y ansiedad son importantes. El paciente sufre, se queda solo con una máquina y en posiciones nada cómodas.

Pero se trata de un tratamiento necesario...

La radioterapia es muy eficaz. Más del 60% de los pacientes con cáncer precisan este tratamiento en algún momento y, gracias a la tecnología, hemos conseguido tasas altas de curación (la tasa de supervivencia global es del 60%) y menos efectos secundarios, que es muy importante para mejorar la calidad de vida del paciente.

¿Cómo de importante es el trato al paciente?

Hemos avanzado mucho en el trato humano, siendo pioneros en proyectos de humanización de los espacios, para hacer más agradable el tiempo que pasan en el servicio. Curar el cáncer no es solo tratarlo, para mí es muy importante estar con el paciente, acompañarlo, que sepa que estaremos aquí en todo el proceso.

¿Y cómo se ha hecho?

Gracias a la colaboración con la Panera, hemos adecuado los espacios. Esto no es solo pintar de colores las paredes, sino también nos ofrece poder saber y valorar el estado emocional de los pacientes. Aquí también es vital el apoyo que recibimos de entidades como Adima.

¿Se han llevado a cabo otras medidas?

Hemos reducido de 15 a 5 las sesiones de radioterapia para pacientes con cáncer de mama, con resultados muy positivos. Otro ejemplo es que el verano pasado, durante las olas de calor, no se hacían visitas en las franjas de temperaturas más altas. También hemos avanzado en la comunicación con el paciente.

¿Cómo?

En cuanto das un diagnóstico de cáncer, el paciente no está preparado para escuchar nada más. Así que, con la ayuda del equipo de comunicación, hicimos vídeos explicativos de primeras consultas según el tipo de tumor, que pueden ver en su casa las veces que necesiten. Una información que les da el médico que les tratará y no cualquiera que puedan encontrar en internet. También tenemos un chatbot (asistente virtual) en el que pueden preguntar cualquier duda que tengan. Aquí queremos seguir mejorando.

¿Y los retos?

A nivel oncológico, Lleida dispone del equipo humano y tecnológico adecuado para ser más efectivos y reducir efectos secundarios. Y esto no se parará aquí. El uso de la radioterapia también irá a más en patologías benignas y debemos seguir mejorando la comunicación con el paciente, adelantarnos a sus necesidades, para acompañarles en una etapa muy vulnerable.