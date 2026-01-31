En Bellmunt d’Urgell, un municipio de 174 habitantes, los miércoles tienen un sabor especial. A partir del mediodía, el ayuntamiento se transforma en un improvisado punto de venta de pan, un servicio que suple la falta de horno en la localidad y que se ha convertido en cita obligada para los vecinos.

La encargada de repartir las hogazas es la trabajadora municipal, todo un símbolo de la versatilidad que los empleados de los consistorios de pueblos pequeños. “Aquí nos toca hacer de todo”, comenta. El pan, que llega desde un horno artesanal de Montgai, es muy esperado por clientes fieles como Valentina, Ramon, Teresa o Laura. “Tenemos mucha suerte, porque además de ser un pan buenísimo, nos hacen un favor enorme”, dijeron. “Compramos el pan de toda la semana y lo congelamos. Nos hace más servicio un congelador que una televisión”, sostienen. Los vecinos pueden hacer los pedidos de una semana para otra, incluso a través de Whatsapp. El pan llega etiquetado con el nombre de cada cliente.

La alcaldesa, Cristina Teixidó, valora el servicio como algo más que la simple venta de pan. “Es fabuloso. Solo nos falta disponer de un espacio adecuado, aunque por ahora las oficinas municipales hacen la función. Esto es también un punto de encuentro, un momento para socializar”. El espíritu de comunidad se amplía a los viernes. Una parada de fruta y verdura, y otra de productos básicos como leche, pasta o conservas, llegan al municipio bajo el mismo sistema de pedidos. Aseguran que si por distintos motivos los miércoles y los viernes no están en el municipio, son otros vecinos los que les recogen el pan. La colaboración vecinal mantiene viva la esencia de este pequeño pueblo. “Ayudarse y convivir. Es lo que hemos hecho siempre”, explican.