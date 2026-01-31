Hallan sano y salvo al desaparecido en Vilanova de Bellpuig tras el derrumbe de la casa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra han localizado sano y salvo al vecino de Vilanova de Bellpuig propietario de la vivienda que se derrumbó el pasado miércoles en el municipio. El hombre, cuya desaparición ha movilizado a vecinos, voluntarios y cuerpos de seguridad, fue localizado ayer por la tarde cuando circulaba por una carretera en el término municipal de Ponts.

Los vecinos mantuvieron activo el dispositivo de búsqueda durante la jornada de ayer. Grupos de tres o cuatro personas llevaron a cabo, a partir de las diez de la mañana aproximadamente, diversas rutas por distintas zonas del llano con el objetivo principal de localizar al desaparecido o su vehículo. El centro de control de la operación volvió a situarse en la sala de actos del ayuntamiento, desde donde se coordinaban las salidas y se asignaban puntos concretos del mapa.

Búsqueda coordinada

Cada grupo debía recorrer una zona determinada y, una vez completada la ruta, informar al centro de control de que no se habían hallado indicios del paradero del hombre. El sistema permitió cubrir un amplio territorio de forma ordenada y evitar duplicidades en la búsqueda. A media mañana, fuentes próximas a la familia informaron de que el desaparecido había dado señales de vida. No obstante, al no conocerse su ubicación, los Mossos decidieron continuar las gestiones hasta encontrarlo.

Al hombre se le perdió el rastro tras el derrumbe del edificio, que provocó cuatro heridos, todos ellos trabajadores de origen senegalés, que tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencia y que finalmente recibieron el alta hospitalaria el jueves. Según el testimonio de vecinos, tras el hundimiento de la casa, el propietario colaboró activamente en las primeras tareas de auxilio. En concreto, ayudó a trasladar a dos de los heridos hasta el CUAP de Mollerussa y posteriormente regresó a su municipio para participar en la retirada de escombros. Poco después se le vio marcharse conduciendo su vehículo y se le perdió el rastro. El consistorio llevó a cabo el jueves trabajos de desescombro del edificio afectado.