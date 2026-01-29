Catalunya elimina “temporalmente” las ZBE, las Zonas de Bajas Emisiones

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Generalitat de Catalunya ha acordado suspender temporalmente las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) como parte de un paquete de medidas extraordinarias de movilidad que se prolongarán hasta este viernes. La decisión responde a las restricciones que continúan afectando al servicio de Rodalies, cuya recuperación completa requiere facilitar los desplazamientos de los ciudadanos por vías alternativas.

Entre las medidas de movilidad por carretera que se mantienen figura la eliminación de las barreras en el peaje de la C-32 en la zona del Garraf (Barcelona), permitiendo el paso gratuito de vehículos. Además, permanecen activos los 150 vehículos de refuerzo en las líneas regulares de autobús que cubren los corredores habituales, según ha informado la Generalitat este miércoles en un comunicado oficial.

El área metropolitana de Barcelona cuenta con un refuerzo específico de 19 autobuses adicionales que conectan las localidades de Castelldefels, Gavà y Viladecans, garantizando así alternativas de transporte público ante las complicaciones del servicio ferroviario.

Abonos gratuitos en Rodalies durante un mes

En cuanto al transporte ferroviario, la Generalitat ha activado abonos gratuitos en Rodalies con una vigencia de un mes desde este martes, una medida compensatoria para los usuarios afectados por las interrupciones del servicio. Esta iniciativa busca paliar las molestias ocasionadas durante el periodo de restablecimiento completo de las conexiones.

Servicios adicionales en Media Distancia y Alta Velocidad

Para absorber la demanda, se ha procedido al refuerzo de la oferta habitual de Media Distancia mediante la línea de Alta Velocidad que comunica Barcelona con Lleida, incorporando cuatro servicios adicionales que amplían la capacidad de transporte entre ambas ciudades.

Aumento de frecuencias en FGC

Los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) también han incrementado el servicio en las líneas Barcelona-Vallès y Llobregat-Anoia, sumándose al conjunto de actuaciones destinadas a garantizar la movilidad mientras persisten las dificultades en la red de Rodalies.