Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Con experiencia en agencias gubernamentales y la NASA durante la administración Biden, el cambio de ciclo político lo empujó a buscar nuevas oportunidades en el extranjero. Actualmente, ejerce como auxiliar de conversación a la Pobla de Segur y Tremp , donde se ha integrado en la comunidad local mientras explora sus posibles raíces catalanas.

¿Llegaste aquí casi por azar, verdad? ¿Cómo fue el proceso?

Sí, todo pasó mientras acababa mi tesis sobre los Juegos Olímpicos. Estaba trabajando en la apertura del parque Epic Universe en Orlando cuando alguien me habló de la posibilidad de enseñar inglés en España. En aquel momento, mis perspectivas laborales en los Estados Unidos eran nulas: toda mi experiencia era en el sector público y, con el cambio de administración, ya no había gobierno donde pudiera trabajar. Solicité el programa del Ministerio de Educación y ellos te escogen el destino; yo no lo escogí, me pusieron aquí.

¿Y cómo ha estado la adaptación al Pallars? Venías de una realidad muy diferente.

Al principio fue difícil. Vengo de una ciudad de Florida de unas 330.000 personas y el cambio en un pueblo pequeño es enorme. Además, no hablaba catalán. Ahora estoy dando clases y me esfuerzo por hablarlo; quiero comunicarme con la gente en su lengua porque ellos hacen el mismo esfuerzo conmigo. Aunque en la escuela el Ministerio me exige hablar exclusivamente en inglés, fuera de aquí la cultura y el entorno me han fascinado. Tengo que decir que no habría sobrevivido sin la ayuda de los profesores de las escuelas de la Pobla y Tremp. Son fantásticos con los niños.

Recientemente habéis celebrado el "Día del Iglés" centrado en los Estados Unidos. ¿Ha sido complicado dada la situación política actual?

Mucho. Fuimos muy cautelosos, incluso estuvimos a punto de cancelarlo por las cosas horribles y el estado de opinión que genera la política exterior de mi país. Pero hablando con los alumnos y los profesores, vimos que los niños estaban muy ilusionado. Al final, no lo hicimos por el gobierno, lo hacemos por ellos. Hemos enfocado el proyecto desde la educación y la historia, no desde la política actual, de la cual yo mismo estoy muy en contra.

En estas sesiones también has hablado de tu identidad.

Exacto. Les explico que nuestra capital, Washington D.C., se basa en el modelo de París, o como los franceses y los españoles nos ayudaron a conseguir la independencia. Pero lo que más los sorprende es mi origen de Puerto Rico. Les explico que las luchas de los puertorriqueños por su identidad y autonomía son muy similares a las de los catalanes; son casi dos caras de la misma moneda. Creo que los estudiantes lo entienden muy bien y aprenden mucho de este paralelismo.

El programa de auxiliares está sufriendo recortes y cancelaciones en varias comunidades autónomas. ¿Cómo lo ves tú?

Es un agravio para los estudiantes. Hay lugares como Andalucía o Valencia donde el programa ha desaparecido o está en peligro. Catalunya también tendría que reflexionar sobre su continuidad. Estas figuras son vitales para que los alumnos pierdan el miedo a hablar con un nativo y mejoren la pronunciación. Ver a los niños contentos y los padres agradecidos te hace oír que este trabajo es realmente importante.

¿Si pudieras escoger, te quedarías otro año en Catalunya?

Puse Catalunya como primera opción porque creo que mi familia proviene de aquí. Estamos intentando rastrear el apellido, pero es difícil porque pensamos que emigraron durante la época de Franco y los documentos no son fáciles de encontrar. Me está gustando mucho aprender catalán y disfruto de la vida aquí, pero en otoño empiezo la facultad de derecho a los Estados Unidos, así que, lamentablemente, no podré continuar el próximo curso.