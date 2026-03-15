El colegio Valldeflors celebra el ‘English Day’

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Los alumnos del colegio Valldeflors de Tremp vivieron el pasado viernes una jornada especial con la celebración del English Day, un día que el centro dedicó íntegramente a que los alumnos se sumergieran en la lengua inglesa y la cultura angloparlante incluyendo toda una serie de actividades relacionadas con el país de referencia, que en esta ocasión fue EEUU. La jornada, además, contó con la presencia de un auxiliar de conversación llegado el pasado mes de octubre al Pallars, Tyler Borges, un joven de Florida de origen puertorriqueño que hizo de maestro de ceremonias ataviado con un sombrero de cowboy.

Durante la jornada los alumnos del centro pudieron explorar los diferentes aspectos de la vida estadounidense, sus tradiciones, la gastronomía y la música. Además, cada clase eligió un estado y decoró su aula con motivos típicos de la región elegida, además de pintar su bandera estatal.

Por su parte, Borges hizo un tour por las principales instituciones de su país en el aula de inglés, que por un día se convirtió en Washington DC. Los escolares aprendieron cómo se organiza el país ahora gobernado por Donald Trump, y también pudieron conocer cómo fue su proceso de independencia y los documentos históricos que la forjaron como una nación soberana.

Además, alumnos y profesores llevaron a cabo un multitudinario baile country en el patio, degustaron menú especial en el comedor a con una hamburguesa con queso con patatas fritas y cerraron la jornada visionando películas de Hollywood en versión original con palomitas.

Tyler Borges también está ejerciendo como auxiliar de conversación en el colegio Raiers de La Pobla de Segur, que junto a la Valldeflors de Tremp ha participado en un programa fruto de la colaboración entre la conselleria de Educación del Govern, el ministerio de Educación y la Unión Europea.