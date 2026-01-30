Renfe dejará de indemnizar por los retrasos a sus pasajeros a partir de este sábado

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Renfe se ha sumado a Iryo y también dejará de indemnizar los retrasos provocados por las limitaciones temporales de velocidad establecidas por el gestor ferroviario Adif a partir del sábado, según han informado este viernes fuentes de la operadora. Renfe ha apuntado a su web que esta decisión se debe en el hecho de que, a raíz de estas limitaciones de velocidad, algunos servicios pueden experimentar retrasos ajenos a su voluntad.

Los billetes de tren adquiridos a partir de este sábado no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a estas limitaciones de velocidad. Por su parte, Iryo ya dejó de indemnizar este miércoles los retrasos provocados estas circunstancias. "A consecuencia de las limitaciones temporales de velocidad en diferentes puntos anunciadas por el gestor de las infraestructuras Adif, los trayectos entre Madrid y Barcelona y Madrid y Valencia pueden sufrir retrasos ajenos a la responsabilidad del operador", señaló Iryo en un comunicado.

Estas limitaciones de velocidad empezaron a aplicarse la semana pasada a causa de las notificaciones de varios maquinistas sobre el estado de algunos tramos de vía del sistema ferroviario nacional.

Ouigo sí que ofrece compensaciones por los retrasos

Por el contrario, Ouigo ha mantenido sin cambios su política de compensación, por lo cual, aunque los retrasos se deban a estas limitaciones, dará un vale de descuento por un valor del 50% del billete a partir de los 30 minutos de retraso.

Asimismo, los viajeros de Ouigo recibirán un reembolso del 50% a partir de 60 minutos de retraso y del 100% a partir de los 90 minutos.