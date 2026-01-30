Dos cadenas de supermercados leridanas, entre las mejor valoradas por los clientes

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

BonÀrea y PlusFresc, que ha abierto su primera tienda en Martorell y alcanza ya los 90 establecimientos, se encuentran entre los supermercados mejor valorados por los clientes según la encuesta de satisfacción realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que confirma un año más la preferencia de los consumidores por las enseñas locales. Ambas firmas obtienen una calificación de más de 75 puntos sobre cien, lo que demuestra la buena acogida que tienen entre su clientela.

En el “top 10”, que lidera la marca norteamericana Costco (84 puntos sobre 100), también se encuentran otras cinco superficies regionales, como son Esclat, Bonpreu, Ametller, Consum y Familia. Mientras, Hipercor y El Corte Inglés se significan como las mejores enseñas de distribución estatal. Mercadona, aunque no destaca entre las cadenas más puntuadas, se mantiene como el supermercado habitual para casi uno de cada tres encuestados, seguido de Carrefour Hipermercado (10%) y Lidl (9%). Y es que en la elección del supermercado influyen todo tipo de factores, especialmente cuestiones prácticas como la cercanía o estar “de paso” (34%), pero también los buenos precios (21%), la calidad de los productos (17%) y la gama de productos disponibles (14%).

Respecto al gasto medio mensual en las cadenas asciende a 407 euros, superior a la media gastada en años anteriores, en línea con la actual carestía de la vida. En este sentido, la OCU alerta que el coste de la cesta de la compra se ha encarecido un 36% en los últimos cuatro años e insiste en la necesidad de rebajar temporalmente del 4% al 0% el IVA en los alimentos básicos, como la fruta, la verdura o el aceite de oliva, además de pasarlo del 10% al 4% para la carne y al pescado.

En este contexto, el supermercado se mantiene como el lugar preferido por los consumidores a la hora de hacer la compra de la cesta básica, ya que tres de cada cuatro encuestados lo visitan al menos una vez por semana y solo un 8% recurren a la compra online, una opción que no termina de despegar. Los productos de primera necesidad concentran la mayor parte de las compras y es donde se prioriza, cuando está disponible, la marca blanca, especialmente en congelados, pero también en comidas preparadas, listas para calentar y comer. Por el contrario, se prefiere marca de fabricante en productos percibidos como ‘especiales’, por ejemplo, bebidas alcohólicas o refrescos.