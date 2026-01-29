Conductores alertan a los Mossos que paren a un camionero que circulaba de manera errática por el tramo de Lleida de la A-2

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra denunciaron penalmente el domingo a un hombre de 49 años por conducir bebido en la A-2. El vehículo fue visto sobre las once de la noche por varios conductores que llamaron al 112. A la altura de Alcoletge vieron como el camión circulaba de manera errática, invadiendo los dos sentidos de la marcha. Los Mossos movilizaron varias dotaciones y localizaron al conductor a la altura del kilómetro 507, en Tàrrega.

El hombre parecía ir bebido y dio positivo con un valor de 0,70. Por este motivo fue denunciado penalmente como supuesto autor de delitos de conducción temeraria y conducido bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. El vehículo quedó inmovilizado y el conductor tendrá que comparecer en los juzgados de Cervera.