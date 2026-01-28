La madre que acusó a su expareja de secuestrar a una hija recupera a la niña

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La madre de origen leridano que acusó a su expareja de secuestrar a Gina, una hija de 5 años, ha recuperado a la pequeña, que ha pasado semanas en un centro de menores de Italia, a donde se la llevó el padre. La niña está con su madre en El Prat gracias a la colaboración ciudadana, el asesoramiento judicial y la ayuda institucional, se informó ayer en las redes. Los Mossos d’Esquadra, con la colaboración de las autoridades italianas y detectives privados, localizaron el pasado 23 de diciembre a Gina, una niña de 5 años que su padre no devolvió a la madre, Laia Castelltort, en El Prat de Llobregat en un caso de sustracción de menores, como informó SEGRE. La madre había denunciado su desaparición y el posible secuestro por parte del progenitor el 14 de diciembre después de que no le devolviera a la niña. Tres semanas después de que fuera localizada, la pequeña seguía en un centro de menores pendiente de ser devuelta a Catalunya, algo que ahora ha ocurrido. Uno de los problemas con los que se encontró la madre, Laia Castelltort, fueron los gastos jurídicos a los que debía hacer frente. Para ello, impulsó una campaña para recaudar fondos que divulgaron numerosas personas en las redes, entre ellas el influencer Postureig de Lleida. Laia explicó hace unas semanas que “afronto unos costes judiciales muy elevados: necesito contratar a abogados habilitados en Italia para conseguir que Gina vuelva a casa, y tengo que afrontar cuatro procesos abiertos en España contra el padre, tanto civiles como penales. La suma puede llegar a los 40.000 euros”. La abogada de la madre, Carla Vall, aseguró a principios de enero a El Prat Digital que “es un caso de violencia vicaria y se han vulnerado los derechos de Gina, que es la víctima directa y a la que se está instrumentalizando para dañar a la madre”. La letrada añadió que “hay varios delitos y causas en este caso, existe una sustracción de carácter internacional con la clara intención de impedir que la niña tenga acceso a su entorno cercano”. La letrada dijo que “estamos ante una situación de bloqueo porque Italia hace valer su competencia por encima de la nuestra. Es incomprensible porque tenemos una resolución de un juzgado de El Prat que ha resuelto que la niña debe ser retornada a su hogar y a su madre”. La historia, salvo sorpresas, ha tenido un final feliz y Gina ya está otra vez con Laia.