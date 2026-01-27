HOSPITAL
Luces encendidas toda la noche en el nuevo edificio de consultas externas del Arnau de Lleida por seguridad
Según el hospital, que añade que todas las luces son LED, de muy bajo consumo, y que se continúa trabajando en aspectos como la regulación de su intensidad y control
El hospital Arnau de Vilanova mantiene encendidas varias luces del interior del nuevo edificio de consultas externas durante la noche, cuando no hay actividad y está cerrado al público, “con el objetivo principal de garantizar la seguridad”, explicó una portavoz del centro. Señaló que todas las luces son LED, de muy bajo consumo, y que se continúa trabajando en aspectos como la regulación de su intensidad y control.