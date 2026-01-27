Luces encendidas toda la noche en el nuevo edificio de consultas externas del Arnau de Lleida por seguridad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El hospital Arnau de Vilanova mantiene encendidas varias luces del interior del nuevo edificio de consultas externas durante la noche, cuando no hay actividad y está cerrado al público, “con el objetivo principal de garantizar la seguridad”, explicó una portavoz del centro. Señaló que todas las luces son LED, de muy bajo consumo, y que se continúa trabajando en aspectos como la regulación de su intensidad y control.