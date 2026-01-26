La empresa que compró medio polígono de un pueblo de Lleida se hace con un centro logístico de 15.000 m2 en Vilanova de la Barca

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El grupo logístico Primafrío , que a través la filial Ondina Logístics Lleida se hizo recientemente con 85.000 metros cuadrados del nuevo polígono de Els Alamús , ha iniciado sus planes de implantación en Lleida con la compra de un centro logístico de 15.000 m2 en el polígono de Vilanova de la Barca, según confirmó ayer el alcalde, Albert Solsona.

Aseguró que la empresa ocupa las instalaciones “desde hace medio año” y tiene una plantilla de “entre cinco y diez personas”, y que durante este tiempo ha realizado una “inversión importante” para adaptar las naves existentes y los accesos “a su forma de trabajar” antes de ponerlo en marcha a pleno rendimiento.

En las últimas semanas, y tras consultar con el consistorio las posibles cargas sobre las instalaciones, Primafrío ha rubricado su apuesta comprando toda la planta, que anteriormente había sido sede de la empresa de transportes Pascual de Térmens.

“Es una decisión que aporta seguridad” al municipio, explicó Solsona, quien destacó también que la compañía murciana podría dar empleo a unas 25 personas en épocas de máxima actividad, lo que asegura, en su opinión, “una cierta dinamización de la actividad económica en Vilanova de la Barca, ya que la empresa busca que sus empleados estén a gusto” en la localidad.

El centro logístico, situado a 8 kilómetros de la autovía A-2, dispone de oficinas e incluye un almacén frigorífico de 1.500 m² diseñado para la realización de operaciones de cross-docking, grupaje y consolidación a temperatura controlada de mercancías procedentes de Lleida y alrededores con destino a Europa. Contará además con 10 muelles de carga y un aparcamiento vigilado para vehículos.

Esta nueva inversión supone un paso más en la apuesta de Primafrío por reforzar la capilaridad de su red de infraestructuras propias, y llega pocos días después de que se confirmara la adquisición de la mitad del polígono industrial de Els Alamús, que en cuestión de semanas empezará el proceso de urbanización. La compañía proyecto construir allí una planta frigorífica de 15.000 m2 que podría emplear a un centenar de personas.

Otra tres empresas se interesan por otros 50.000 m2 sin ocupar

Albert Solsona explicó ayer que en el polígono Industrial Vilapark de Vilanova de la Barca todavía hay entre 50.000 y 60.000 m2 por ocupar, y confió en que en las próximas semanas “se desencallen las negociaciones” que hasta tres empresas del sector logístico mantienen con la firma que promociona el área industrial de la localidad para anunciar nuevas inversiones.Solsona, además, explicó que junto a las grandes firmas interesadas en instalarse en Vilanova de la Barca también hay interés de otras empresas “más pequeñas” para ubicarse en “parcelas de menores dimensiones”, ya que actúan como “satélites” de las compañías mayores.