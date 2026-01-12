La empresa que ha comprado la mitad del polígono de un pueblo de Lleida proyecta la mayor nave frigorífica del Estado

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El grupo de transportes Primafrío proyecta construir en su plataforma logística de Els Alamús, para la que ha adquirido 85.000 m2 de suelo industrial , la nave frigorífica de mayores dimensiones del sector agroalimentario en todo el Estado español.

“El proyecto incluye una nave frigorífica de 15.000 a 17.000 m2, a falta de concretar las dimensiones definitivas”, explicó a SEGRE el alcalde de Els Alamús, Toni Bosch.

Una nave frigorífica de ese tamaño superaría tanto los 13.000 m2 de la nevera que gestiona Fruveco en Alhama de Murcia, inaugurada en 2017 y que entonces pasaba por ser la de mayor tamaño de Europa, como los 13.500 de la que explota Serfrial (grupo Fuentes) en Las Torres de Cotillas (Murcia) y también los 14.000 de la que maneja Friolvega, del grupo Molinero Logística, en la localidad soriana de Ólvega.

El sector del transporte refrigerado se encuentra en plena expansión al socaire del empuje del sector agroalimentario en todo el Estado y su actividad exportadora, por lo que no es descartable que antes de que finalice la construcción de la nave de Els Alamús puedan estar sobre la mesa proyectos de instalaciones de mayor envergadura.

La de la localidad del Segrià, en cualquier caso, podría alcanzar una altura de hasta veinte metros, según establece la normativa urbanística del municipio. Eso daría lugar a un volumen bruto máximo de entre 300.000 m3 y 340.000 m3 de espacio para almacenar productos frescos.

Las obras de urbanizacion de la zona en la que va a instalarse Primafrío van a comenzar en unas semanas, ya que la junta de compensación que gestiona el desarrollo de ese área tiene previsto licitar los trabajos entre finales de enero y comienzos de febrero, explicó Bosch.

El presupuesto inicial de esos trabajos se sitúa en el entorno de los 3,5 millones de euros.

Primafrío ha adquirido 85.000 m2 de los 102.000 que conforman el polígono de Els Alamús, en el que apenas queda espacio disponible. Únicamente quedan por vender dos parcelas, una de 10.500 m2 que recibió el ayuntamiento en concepto de cesión por aprovechamiento urbanístico y que va a salir a subasta en breve, y otra de alrededor de 8.000 m2 que pertenece a los antiguos propietarios de los terrenos del polígono. Primafrío puede edificar hasta 70.000 m2 con dos alturas, o con una de hasta veinte metros.

“Se abren oportunidades para desarrollar otras 30 hectáreas”

“A raíz de este proyecto se están generando oportunidades para desarrollar treinta hectáreas más de suelo industrial en Els Alamús”, explica el alcalde de la localidad, Toni Bosch, quien explicó que “llevábamos un año negociando” la instalación de la plataforma logística de Primafrío en los terrenos del polígono industrial de la localidad del Segrià. Bosch destacó la posibilidad que ofrecen desarrollos industriales como los de la localidad para ofrecer a las empresas parcelas de gran tamaño. Los promotores de ese tipo de instalaciones “buscan agilidad y facilidad” para poder ubicarse, anotó.

Tres puertos secos y un polo logístico en un radio de menos de 40 km

La actividad internacional del sector agroalimentario en Lleida y la Franja está impulsando el despliegue de una malla de logística que ya incluye un puerto seco operativo (LiteraTIM, del grupo Samca, en Tamarit), otro en obras (Ponentia, en la misma localidad) y otro que toma forma, el de Picva 2022 entre Anglesola y Vilagrassa. Entre unos y otro, separados por 75 km, se gesta el de Els Alamús mientras el de Torreblanca, en Lleida, no acaba de pasar de idea a proyecto.

El despliegue de ese tipo de instalaciones responde a la exportación anual, por empresas de Lleida y la Franja, de 380.000 toneladas de carne de porcino y 60.000 de bovino, 540.000 de fruta y 430.000 de alfalfa, según los datos de Hacienda y las Cámaras de Comercio referentes a 2024. Ese mismo complejo agroalimentario importa cada año 1,7 millones de toneladas de cereal y 170.000 de oleaginosas para fabricar pienso.