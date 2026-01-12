Una empresa de Murcia compra la mitad del polígono de un pueblo de Lleida y creará 100 empleos

El nuevo polígono están en la margen izquierda de la carretera que da acceso a Els Alamús por la LL-11. - SEGRE

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La empresa Ondina Logístics Lleida SL, del grupo Primafrío, operador logístico internacional líder europeo en transporte de mercancías a temperatura controlada, ha adquirido 85.000 metros cuadrados del nuevo polígono industrial de Els Alamús, situado en la margen izquierda de la carretera que da acceso a la población desde la LL-11.

El polígono tiene una superficie total de 150.000 metros cuadrados, de los que esta firma ha adquirido más de la mitad.

Las buenas comunicaciones y la conexión con la autovía A-2 y la AP-2 han sido claves para que la empresa eligiera esta ubicación, según explicó ayer el alcalde de Els Alamús, Toni Bosch. La puesta en marcha de las nuevas instalaciones podría suponer la creación de un centenar de empleos, según estimaciones de la propia empresa.

Según el primer edil, las obras comenzarán en breve, ya que la nueva zona para el desarrollo del sector secundario ha superado todos los informes de Urbanismo y el ayuntamiento ha dado luz verde al proyecto de reparcelación, por lo que la urbanización es inminente. Bosch señaló que 10.500 metros cuadrados son suelo público que el consistorio sacará a subasta en los próximos meses, mientras que otros 8.000 son del antiguo promotor de la zona, y añadió que en la zona se podrían ubicar tres grandes empresas.

Bosch remarcó también que el Institut Català del Sòl desarrollará otras 30 hectáreas de suelo industrial en la margen derecha de la carretera LV-2003.

El ayuntamiento prepara esta promoción desde hace más de un año, y varias empresas han mostrado su disposición a invertir, ya que “las parcelas de grandes dimensiones son muy atractivas” para el sector logístico. Este será el primer polígono industrial de Els Alamús, que según el alcalde, puede cubrir necesidades de empresas “que esperan el desarrollo de proyectos como Torreblanca-Quatre Pilans”, en Lleida.