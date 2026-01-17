Els Alamús espera llegar al millar de vecinos con el nuevo centro logístico

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, visitó ayer el ayuntamiento de Els Alamús, donde celebró la compra, por parte del Grupo Primafrío, de una superficie de 85.000 metros cuadrados en el polígono industrial de la localidad para levantar un nuevo centro logístico, y enmarcó esta inversión en la apuesta del Govern para generar “riqueza que se tiene que compartir: con las personas y con el territorio”. En este sentido, señaló que el caso de Els Alamús permite visualizar que hay proyectos empresariales que eligen municipios de fuera de las grandes capitales para crecer y consolidarse, aprovechando en este caso el potencial logístico y territorial de Lleida.

Por su parte, el alcalde de Els Alamús, Toni Bosch, valoró muy positivamente la visita del conseller, y destacó que la implantación del Grupo Primafrío en Els Alamús “representa una oportunidad clara para el presente y futuro de nuestro pueblo”. Como avanzó SEGRE, la propia empresa estima la creación de un centenar de empleos cuando la nueva instalación esté en marcha, lo que, según Bosch, permitirá que Els Alamús se sitúe cerca del millar de habitantes. Una cifra que, para el alcalde, podría incluso garantizar la continuidad de servicios básicos como el colegio, la guardería y otros equipamientos sin colapsarlos. “Hablamos de proyectos de vida, de arraigo al territorio y de garantizar que Els Alamús siga siendo un pueblo vivo y con futuro”, concluyó.

Los planes del Grupo Primafrío en Els Alamús, además, han despertado el interés de otras empresas del sector logístico, que ya han contactado con el ayuntamiento para instalarse cerca.

La firma murciana ha proyectado instalar en los terrenos que ha adquirido la nave frigorífica más grande del Estado, que tendría una superficie de entre 15.000 y 17.000 m2 con un altura que rondaría los 20 metros, según establece la normativa urbanística municipal, lo que permitiría crear un volumen de entre 300.000 m3 y 340.000 m3 para almacenar productos frescos.

El primer paso del proyecto es la urbanización de la zona, cuya licitación se prevé para este mismo invierno.