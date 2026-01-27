Varias mujeres frustran un asalto violento en un supermercado de Tàrrega

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

De heroica se podría calificar la actuación que tuvieron el jueves de la semana pasada las trabajadoras y clientas de un supermercado de Tàrrega que frustraron un asalto violento al establecimiento, como avanzó ayer SEGRE en su edición digital. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para arrestar al sospechoso, que ya habría sido identificado y que cuenta con numerosos antecedentes por hechos similares, según ha podido saber este periódico.

Los hechos ocurrieron a las 13.43 horas del pasado en un supermercado de la avenida Catalunya de la capital del Urgell. Un individuo intentó robar el dinero de una de las cajas registradoras en el momento en que una trabajadora devolvía el cambio a un clienta. Las empleadas y varias compradoras, algunas de ellas migrantes, se abalanzaron sobre el individuo, evitando que pudiera huir con el botín. Consiguieron recuperar los billetes que el ladrón quería llevarse. Este se fue caminando del local. Las trabajadoras y clientas se jugaron su integridad. En el momento del asalto incluso había un menor cerca de la caja.

El intento de robo fue grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes se han hecho virales en grupos de WhatsApp. Se puede ver como un hombre, que se tapa la cabeza con la capucha de un abrigo negro, merodea por las dos cajas hasta que coge el dinero de una de ellas e intenta huir sin éxito al ser retenido por varias mujeres.

Los Mossos d’Esquadra están investigando los hechos. El presunto autor habría sido ya identificado y se trata de un hombre de 43 años de nacionalidad española con numerosos antecedentes policiales y penales.

Cabe recordar que el pasado 5 de enero hubo un robo en un domicilio de Tàrrega mientras se celebraba la cabalgata.