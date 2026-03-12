Publicado por Associació Llavors de Vincle Lleida Creado: Actualizado:

Varias familias de Cataluña han empezado a denunciar una práctica que se está repitiendo en diferentes centros educativos: la comunicación a las familias que los niños tienen que iniciar la etapa de I3 sin pañal o que este se tiene que retirar durante las primeras semanas de curso.

Según explican algunas familias, esta información se ha transmitido en jornadas de puertas abiertas o en conversaciones con equipos educativos, generando preocupación y presión para adelantar un proceso madurativo que no depende solo de la edad.

El control de esfínteres es un proceso de desarrollo que puede producirse entre los 2 y los 4 años y varía considerablemente entre niños. Varias guías pediátricas internacionales señalan que forzar este proceso puede generar dificultades o estrés.

Sin embargo, muchas familias explican que han recibido mensajes como que los niños “no pueden empezar la escuela con pañal” o que “no es posible cambiarles en el aula”.

Este argumento ha generado debate entre familias, que señalan una contradicción frecuente: muchos centros piden traer varias mudas de ropa por posibles accidentes, pero al mismo tiempo argumentan que no pueden gestionar el cambio de un pañal.

Según la normativa educativa vigente, no existe ninguna disposición legal que establezca el control de esfínteres como requisito para iniciar la educación infantil.

El Decreto 21/2023 de ordenación de la educación infantil en Cataluña establece que esta etapa educativa tiene que respetar los ritmos evolutivos de los niños y garantizar su bienestar.

Ante esta situación, la asociación de crianza consciente Llavors de Vincle ha iniciado una recogida de testimonios para conocer el alcance real del problema y pedir criterios claros a la administración educativa.

El objetivo es visibilizar la realidad que viven muchas familias y abrir un debate pedagógico sobre el respeto al desarrollo madurativo de los niños.

Les familias que hayan vivido situaciones similares pueden compartir su experiencia escribiendo a: hola@llavorsdevincle.org