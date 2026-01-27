Una pastelería de Lleida, premiada de forma consecutiva desde 2020

Imagen de los ganadores de la Muestra internacional de Pastissería de Sant Vicenç dels Horts. - A.S.V.H

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La novena edición de la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts volvió a premiar el pasado sábado a Tugues de Lleida con la Fava d'Or como la mejor pastelería de Ponent. Un premio que el establecimiento gana de forma consecutiva desde 2020.

Por su parte, la Pastissería Carme, Fa Pastissería y Terés, en la capital del Segrià, y Vilà de Tàrrega, forman parte del top 50 de las mejoras pastelerías de Catalunya, lista en la que también figura Tugues, y recibieron una Fava de Cacau, que reconocen la calidad de los establecimientos de perfiles y tendencias de todo el país.

Además de los reconocimientos a las mejores pastelerías, los Fava de Cacau premió a la Magma BakweryLab, de Poblenou, en Barcelona, como la más innovadora. Se trata de un local vegano que marca tendencia con la academia vegana WildSlice.

El galardón para la Pastelería con mayor valor histórico fue para Dulces Alemán 1912, de Amposta, un establecimiento con una rica historia y tradicional. Ayer se celebraron demostraciones a cargo de cinco reconocidos profesionales: la pastelería india TejasviChandela, los mexicanos Alan Rubio y Maite Otegui, los catalanes Miquel Zaguirre y Mar Ibáñez.