Un pueblo de Lleida renuncia al servicio de banca móvil... por falta de uso

La Baronia de Rialb ha aprobado en un pleno renunciar al servicio de banca móvil después de constatar que ningún vecino del municipio lo ha utilizado desde que entró en funcionamiento en diciembre de 2024. Fuentes del consistorio explicaron que la oficina itinerante no ha atraído a ningún usuario para hacer sus gestiones durante este periodo. Añadieron que la cercanía con Ponts, a poco mas de dos kilómetros, y el hecho de que en el municipio no hay ninguna tienda ni servicio, provoca que muchos ya aprovechan una salida de compras para ir al banco. “Al no registrarse ninguna operación hemos decidido prescindir de la banca móvil en este municipio, que es muy diseminado y en el que la implantación no ha sido efectiva”. En su momento solicitaron el servicio al considerar que podía favorecer a la ciudadanía aunque no ha sido así por las características del municipio.

La conselleria de Economía confirmó que la renuncia de La Baronia no es un caso aislado y en Lleida también se han dado de baja del servicio los municipios de Clariana de Cardener, en el Solsonès, y La Granyanella, en la Segarra. Añadió que el planteamiento del servicio no encaja en municipios muy dispersos. En Lleida la banca móvil presta servicio a 116 municipios, 98 de los cuales no han tenido nunca oficina bancaria. Hasta el pasado noviembre, el banco itinerante recibió 1.590 visitas (16% del total) y se atendió a 4.332 personas.