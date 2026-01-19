Confirmado por Hacienda: deducción de hasta 340 euros de IRPF si cobras menos de esta cantidad

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El nuevo ejercicio fiscal trae consigo implementaciones en el sistema tributario español, enfocadas en la progresividad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Una de las medidas más relevantes es una deducción de hasta 340 euros destinada a los trabajadores con ingresos próximos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta iniciativa busca aliviar la carga fiscal y compensar las retenciones aplicadas a este segmento de la población activa.

Esta reducción fiscal se aplicará de forma automática en el borrador de la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio de 2025, cuya presentación se realizará en la primavera de 2026. Los contribuyentes no necesitarán efectuar ninguna solicitud o trámite adicional para beneficiarse de ella. El propósito principal de esta medida es asegurar que los empleados con salarios más ajustados vean disminuida su cuota a pagar, o incluso queden exentos del abono del IRPF.

La nueva deducción está específicamente diseñada para trabajadores por cuenta ajena que perciban la mayor parte de sus ingresos a través de rendimientos del trabajo. Es crucial que estos contribuyentes no superen ciertos límites de ingresos adicionales establecidos por la Agencia Tributaria. El objetivo es que los beneficiarios se sitúen en una franja salarial concreta, vinculada al SMI y ligeramente superior, garantizando que el apoyo fiscal llegue a quienes más lo necesitan.

Funcionamiento y alcance de la deducción

Para comprender el impacto de esta novedad fiscal, es fundamental diferenciar una deducción de otras figuras como las reducciones o los mínimos personales. Una deducción en el IRPF actúa directamente sobre la cuota íntegra a pagar a Hacienda, disminuyéndola. Por ejemplo, si un contribuyente debe abonar 400 euros tras el cálculo de impuestos y retenciones, una deducción de 200 euros implicaría que solo tendría que desembolsar 200 euros. Este mecanismo ofrece un efecto más directo y perceptible en el bolsillo del contribuyente.

El sistema tributario español ha establecido una deducción máxima de 340 euros para aquellos salarios brutos anuales que se sitúen en torno a los 16.576 euros, una cantidad que se alinea con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijado para este 2025. Es importante destacar que, a partir de este umbral, la deducción experimenta una reducción progresiva. Por cada euro que el salario bruto anual exceda los 16.576 euros, la cuantía de la deducción disminuirá en 0,20 euros, hasta que desaparezca completamente cuando los ingresos alcancen aproximadamente los 18.276 euros anuales.

A modo de ejemplo, un trabajador con un salario anual bruto de 17.000 euros verá cómo su deducción se ajusta a 255,2 euros. Esto se debe a que su salario supera el límite base de 16.576 euros en 424 euros. Al aplicar la reducción de 0,20 euros por cada euro excedido (424 x 0,20 = 84,8 euros), se restan 84,8 euros del importe máximo de 340 euros, resultando en una deducción final de 255,2 euros.

Condiciones y restricciones para acceder al beneficio

Para poder acceder a esta deducción, los trabajadores deben cumplir con ciertos requisitos. Es fundamental que la mayor parte de sus ingresos provenga del trabajo por cuenta ajena y que no dispongan de rentas adicionales significativas. En caso de que estas rentas complementarias superen los límites fijados por la Agencia Tributaria, el contribuyente perderá automáticamente el derecho a esta ventaja fiscal.

Es importante subrayar que la deducción nunca podrá superar el importe final del IRPF devengado por el contribuyente. Esto implica que aquellos que ya presenten una cuota tributaria muy baja o nula no podrán beneficiarse de la totalidad de los 340 euros, ni tampoco podrán recibir el excedente como una devolución directa por parte de Hacienda. La medida está diseñada para reducir la cantidad a pagar, no para generar un crédito fiscal.