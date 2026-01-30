El propietario de la casa derrumbada en Vilanova de Bellpuig da señales de vida

Los vecinos montaron a primera hora de este jueves un punto de coordinación que inicialmente se ubicó en un almacén - J.GÓMEZ

El dispositivo de búsqueda con voluntarios para localizar al propietario de la vivienda que se derrumbó en Vilanova de Bellpuig se ha dado por finalizado después de que el hombre haya dado señales de vida, según fuentes de la familia.

Por su parte, los Mossos d'Esquadra mantienen la investigación abierta porque a estas alturas todavía no ha sido localizado.

El hombre desapareció después del suceso, la preocupación se extendió entre los vecinos y muchos de ellos se organizaron este jueves para abordar la búsqueda, en coordinación con los Mossos d'Esquadra y los Bombers de la Generalitat, con el objetivo de obtener cualquier pista que permitiera saber su paradero.

El propietario del inmueble colaboró en las tareas de retirada de escombros y, por lo visto, habría sufrido un fuerte impacto emocional por lo que había ocurrido, que se saldó con cuatro heridos. Más tarde se lo vio marcharse conduciendo su vehículo y desde entonces no se había vuelto a saber nada de él hasta ahora.

Ante la imposibilidad de localizarlo, los vecinos montaron a primera hora de ayer un punto de coordinación que inicialmente se ubicó en un almacén y que, al mediodía, se trasladó al salón de actos del ayuntamiento, cedido por el consistorio para centralizar el operativo.

Trabajos para derribar el inmueble afectado

El ayuntamiento de Vilanova inició ayer el desescombro del inmueble siniestrado. Los primeros trabajos consistieron en eliminar las partes con mayor riesgo de colapso y en retirar los escombros acumulados en la calle para reabrirla al paso lo antes posible. La alcaldesa, Dolors Pascual, explicó que los operarios iniciaron el derribo por el tramo más inestable: “Han empezado a derribar la pared que tenía peligro de colapso, y lo están haciendo de forma manual y controlada para evitar nuevos incidentes”, señaló.

Apuntó que los trabajos podrían continuar con el derribo del resto de la fachada y de una pared en la esquina que sostiene la caja de la escalera. Pascual añadió que todo indica que podría ser necesario derribar el edificio por completo, aunque la decisión definitiva se tomará tras la inspección técnica.

Asimismo, la alcaldesa hizo un llamamiento para pedir la máxima colaboración ciudadana y cualquier información que permita encontrar al vecino desaparecido. En cuanto a los heridos, los cuatro trabajadores que resultaron afectados por el derrumbe ya han recibido el alta hospitalaria.