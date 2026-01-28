Se derrumba una casa en Vilanova de Bellpuig con cuatro personas afectadas: dos heridos graves y dos leves

Publicado por segre IMATGES LAIA PEDRÓS COMPANY Creado: Actualizado:

Hasta 16 dotaciones de los Bombers, entre ellas la unidad canina, trabajan en el derrumbe de una casa de dos plantas en la calle Major de Vilanova de Bellpuig. Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 06.18 horas y al llegar al lugar había al menos dos personas atrapadas entre los escombros. Una vez han podido asegurar la zona, los Bomberos han liberado a una persona y trabajan para rescatar a otra, que está consciente pero atrapada –los bomberos trabajan con el fin de asegurar la estructura–.

En total, habría cuatro personas afectadas, dos de ellas heridas leves y otras dos, las que han quedado atrapadas, heridas de gravedad, según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha activado cuatro ambulancias. Los dos heridos leves han sido trasladados al CUAP de Mollerussa.

Seguiremos informando