Salvan la vida 4 personas al derrumbarse la casa donde vivían en Vilanova de Bellpuig

Dos personas resultaron heridas graves y otras dos leves ayer como consecuencia del derrumbe de la vivienda en la que vivían situada en la calle Nou de Vilanova de Bellpuig. El aviso se recibió a las 6.18 horas de la mañana. La casa, de planta baja y dos pisos, se vino abajo por completo, dejando atrapadas a dos de las cuatro personas que se encontraban en el interior, todas ellas hombres de nacionalidad senegalesa. Dos consiguieron salir por su propio pie con heridas leves, y fueron trasladadas al CUAP de Mollerussa, mientras que las otras dos permanecieron entre los escombros hasta ser rescatadas por los equipos de emergencia. Alrededor de las 7.30 horas se consiguió rescatar al primer hombre, que fue trasladado al hospital Arnau de Vilanova. Mientras, los Bomberos trabajaron durante más de cuatro horas para liberar a la segunda persona, que había quedado atrapada entre numerosos cascotes, muebles y una gran losa de piedra. Para garantizar la seguridad del operativo se procedió primero a estabilizar la estructura colapsada antes de continuar con las tareas de desescombro. Los equipos trabajaron minuciosamente retirando los restos con herramientas ligeras y maquinaria auxiliar, hasta que consiguieron alrededor de las diez de la mañana liberar al jóven, de 25 años, que en todo momento pudo comunicarse con los equipos de rescate. El suceso movilizó un amplio dispositivo de emergencias con Bomberos, además de efectivos sanitarios (SEM) y policiales (Mossos d’Esquadra). Participaron 24 dotaciones de Bomberos con varios grupos especializados en Estructuras Colapsadas (GREC), de Rescate y Salvamento (GROS), de rescate canino y un equipo de drones, que facilitó un reconocimiento aéreo del inmueble afectado y las casas colindantes.