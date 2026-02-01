Un muerto y cuatro heridos graves, dos de ellos menores, en una colisión frontal en Artesa de Segre

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un conductor ha fallecido este domingo por la tarde en un choque frontal entre dos turismos en la C-14 en Artesa de Segre. Además, dos personas han resultado heridas graves y dos menores heridos de gravedad menor, según el Servei Català de Trànsit. El accidente se ha producido por causas que se investigan cuándo faltaban pocos minutos para seis y media a la altura del punto kilométrico 102.

A raíz del siniestro, se han activado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, diez dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que han hecho tareas de excarcelación, y siete unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

En cuanto a afectación vial, se ha cortado la vía en Artesa de Segre en los dos sentidos y se han hecho desvíos por el interior de la población.