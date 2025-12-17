El Joan Oró recibe una ayuda para diseñar rutas ciclistas inmersivas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El instituto Joan Oró es uno de los ocho centros catalanes, y el único de Lleida, escogidos para participar en la IX Convocatoria de Ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa. Esta iniciativa reconoce los proyectos más innovadores en FP a nivel estatal, con el objetivo de transformar la formación profesional y conectarla con las necesidades reales del mercado laboral.

El proyecto del Joan Oró se denomina InnovaRideRv y consiste en el diseño de rutas ciclistas immersivas con rodillo interactivo y gafas de realidad virtual, una propuesta que combina deporte, turismo e innovació digital para enriquecer la experiencia formativa y fomentar la sostenibilidad.

En total, la convocatoria dará apoyo a 38 proyectos del conjunto del Estado, con una dotación global de 463.681 euros, la cifra más alta de las nueve ediciones celebradas. De Catalunya, también han sido seleccionados seis centros de las comarcas de Barcelona y uno de Tarragona.