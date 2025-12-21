Condenado a 11 años y medio de prisión por violar a su hijastra

El Tribunal Supremo ha condenado a once años y medio a un hombre por abusar y violar a su hijastra durante una década, entre los años 2003 y 2013. Confirma así la pena impuesta en primera instancia por la Audiencia de Lleida en octubre de 2024 y que ya fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. De esta forma, la sentencia ya es firme.

El alto tribunal rechaza los recursos planteados por la defensa del procesado y da plena credibilidad al testimonio de la víctima, quien declaró en el juicio que los abusos se repetían “todos los días” y que “me hacía daño, mucho daño”. Una situación que se prolongó hasta que cumplió la mayoría de edad. La sentencia da por probado que los hechos comenzaron en 2003, cuando la víctima tenía 7 años, y el acusado, pareja de su madre, convivía con ellas. En este sentido, da por probado que el condenado aprovechaba cuando la madre de la menor no estaba en casa para abusar de la niña. Unos abusos que se intensificaron cuando la menor cumplió los 12 años. La joven no denunció los hechos hasta 2021 porque, según declaró en el juicio, tenía miedo de que le pasara lo mismo a su hija, que había nacido en 2019.

El Supremo recuerda que el testimonio de la víctima está corroborado por otros, como el de su madre, que señaló en el juicio que el condenado admitió los hechos durante una discusión. Además, la pareja de la joven dijo que esta le había explicado los abusos.

En su fallo, la Audiencia expuso que el hombre se aprovechó de su “superioridad”, lo que consideró un agravante, para cometer los hechos de forma prolongada en el tiempo. Asimismo, dio plena credibilidad a la denunciante y a su relato “coherente, sostenido en el tiempo y preciso en detalles nada fáciles de inventar”. La joven renunció a recibir una indemnización. “Lo único que quiero es que no se lo vuelva a hacer a nadie más”, señaló en el juicio.

Según los datos publicados por el ministerio del Interior, en 2024 se denunciaron 318 hechos por violencia sexual en las comarcas leridanas, lo que supone un incremento del 15% respecto a un año antes. Cerca del 42% fueron por agresions sexuales con penetración (violaciones).