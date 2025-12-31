Lleida registra más de 90 infracciones en la Zona de Bajas Emisiones en su primer año

Mañana se cumple un año de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Lleida, que se circunscribe al Centro Histórico, y la Paeria ha registrado 93 infracciones y 94 consultas. Los primeros seis meses hubo moratoria, así que la media es de más de 3 por semana. Los vehículos matriculados en Lleida no tienen restricciones para circular por la ZBE, mientras que los de fuera deben tener la etiqueta ambiental 0, ECO, C o B. También pueden pedir la exención de las restricciones los vehículos comerciales e industriales para centros sanitarios y farmacias, usuarios de garajes privados, vehículos del ramo de la construcción, mudanzas o actividades singulares, vehículos históricos, hoteles o reparaciones de vehículos. Los que han incumplido estos requisitos se enfrentan a sanciones de 200 euros. A partir de mañana, los de etiqueta B tampoco podrán circular si la Generalitat declara un episodio ambiental, a no ser que dispongan de una excepción.

El ayuntamiento ha tramitado 286 solicitudes de exención, de las cuales 209 han sido aceptadas, 44 están pendientes y 33 han sido rechazadas. De las tramitadas, cerca del 30% son de personas con movilidad reducida y sobre el 25%, a otras excepciones. Este año cada vehículo ha podido obtener 12 pases y a partir de mañana podrán llegar a 24. Además, el consistorio indicó que un 90% de los vehículos que han circulado por la ZBE disponían de etiqueta ambiental y un 10% carecían de ella y/o eran extranjeros.

La ZBE tiene como límites Rambla Ferran, Francesc Macià, Blondel, avenida Catalunya, Rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba y Príncep de Viana. A partir de 2028 se ampliará a Noguerola, Escorxador, Universitat y Humbert Torres, y en 2030 llegará hasta Cappont y el nuevo límite será la Ll-11.

Balance positivo de la Paeria y los vecinos dicen que nada ha mejorado

La teniente de alcalde de Seguridad y Movilidad, Cristina Morón, hace un balance “positivo” del primer año de aplicación de la ZBE y destaca que “hemos sido capaces de aplicar una normativa muy exigente, pero absolutamente necesaria para mejorar la calidad del aire de la ciudad, y sin generar un gran revuelo entre la ciudadanía, gradualmente y de manera muy pedagógica”. Subrayó que ha registrado una “acogida positiva, teniendo en cuenta que era una norma nueva y contundente, pero la ciudadanía ha entendido que tenemos que caminar hacia una movilidad más sostenible para tener un aire más limpio”.

Por su parte, un portavoz de la entidad vecinal de Jaume I el Conqueridor asegura que los vecinos “no han notado ninguna diferencia” en la circulación de vehículos por el el barrio durante este año. De hecho, asegura que el Centro Histórico está “cada vez peor”, en términos generales.