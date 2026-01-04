Detenido un hombre de 35 años por agredir su pareja en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guàrdia Urbana detuvo a primera hora de la tarde de ayer a un hombre de 35 años que habría maltratado a su pareja. Fue arrestado por un delito de violencia machista. La detención se produjo a la comisaria de la Policía Local.

Los agentes habían recogido anteriormente la denuncia de la mujer, que explicó que a su pareja la maltrataba. A su vez, los agentes contactaron telefónicamente con el hombre para que acudiera a la comisaría. Una vez allí, le tomaron declaración y, ante los indicios de un posible caso de maltrato, acabaron arrestándolo.