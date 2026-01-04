Los mossos apaleados en la Mariola identifican a los autores ante el juez

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los agentes del ARRO de los Mossos d’Esquadra que a finales de abril del pasado año fueron atacados por una turba en la Mariola han ratificado recientemente ante el juzgado de Instrucción 3 de Lleida que los cinco detenidos por estos hechos son las personas que les agredieron esa noche, según ha podido saber este periódico. Así, sitúan como principal autor del ataque a I.G.G., que fue encarcelado preventivamente. Fue arrestado la madrugada del 11 de junio en un piso de los bloques Grup Mariola en un operativo con más de 50 agentes, incluidos de élite. Otros cuatro hombres, entre ellos el padre y un hijo del principal sospechoso, fueron detenidos el 19 de junio y quedaron en libertad con cargos.

La Fiscalía imputa al principal sospechoso cuatro delitos de homicidio doloso en grado de tentativa y dos delitos de lesiones graves con utilización de instrumento peligroso –una barra de grandes dimensiones–, amenazas y desórdenes públicos. Por su parte, el sindicato USPAC, que representa a los policías heridos y ejerce la acusación particular, considera que es autor de seis delitos de tentativa de homicidio, lo que podría suponer una petición de hasta 90 años de cárcel. La Audiencia de Lleida acordó en octubre mantenerle en prisión al considerar que hay riesgo de fuga y cuenta con un largo historial de huidas. Recordó que “tras los hechos, el investigado huyó con parte de su familia a las localidades de Reus y Almería”.

La agresión se produjo la medianoche del 27 al 28 de abril cuando los Mossos acudieron a la Mariola al ser alertados de una batalla campal entre dos grupos, llegando a participar unas 200 personas. La turba atacó a los agentes del ARRO, entre ellos un sargento y un cabo, de manera sorpresiva. Uno de ellos quedó inconsciente en el suelo y tuvo que ser arrastrado por sus compañeros para salir de allí. Cuatro policías tuvieron que recibir puntos de sutura, 57 en su conjunto y 20 solo uno de ellos.

Esta agresión fue la gota que colmó el vaso del malestar policial. Sindicatos convocaron una protesta días después —el 5 de mayo- que reunió a 300 agentes en Lleida para denunciar la impunidad de las agresiones que sufren los agentes.