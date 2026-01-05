Últimas obras para abrir la estación de buses de Lleida, aún sin fecha

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Las obras de la nueva estación de buses de Lleida están en su recta final, y el equipamiento está cada vez más cerca de abrir sus puertas por primera vez. Aunque todo parece indicar que se podrá cumplir el plazo fijado por la Generalitat de estrenar la terminal durante el primer trimestre de 2026, el Govern aún no da respuesta sobre su fecha prevista de inauguración. En los últimos días se ha instalado una marquesina en la nueva parada de bus urbano de Príncep de Viana, así como un gran cartel vertical identificativo de la estación (en blanco y rojo) junto al acceso principal de peatones por la plaza Ramon Berenguer IV. Asimismo, las divisiones interiores de pladur están en un estado muy avanzado, y a través del acceso principal ya se puede ver la pantalla que indicará las salidas y llegadas de los vehículos en cada andén.

Después de que unas semanas atrás se reasfaltara el tramo de Príncep de Viana más próximo a la estación, pocos días después se instalaron dos nuevos semáforos que ayudarán a regular las entradas y salidas de los autobuses por esta arteria principal de la ciudad, una de las que más se colapsa por el tráfico habitualmente. Los nuevos semáforos no están en funcionamiento, por el momento.

Asimismo, se trasladó el paso de peatones más próximo a la estación unos metros atrás y se pintaron líneas amarillas en la calzada de ambos sentidos del tramo más próximo a la gran puerta de entrada de los autobuses, para evitar que los vehículos que circulan por Príncep de Viana paren y les bloqueen el paso. Por otra parte, se habilitó una salida peatonal de la estación por la calle Comtes d’Urgell.

Abrirá los 365 días

La nueva estación de buses abrirá los 365 días del año, pero estará cerrada por la noche. Su horario de funcionamiento será de 5.30 a 22.45 horas de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y festivos cerrará a las 22.00 horas.

La terminal, que ha supuesto una inversión de más de 40 millones de euros a cargo de la Generalitat, dispondrá de 28 andenes para autobuses de diferentes dimensiones. Lleida registra actualmente 1,3 millones de viajeros de más de 120 líneas de autobús.