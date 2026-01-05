Nieva en cotas muy bajas en todo el llano de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La borrasca Francis está dejando la madrugada de este lunes precipitación en forma de nieve en el llano de Lleida. La nevada es débil, aunque desde poco antes de las cinco de la madrugada en algunos puntos como la capital y el sur del Segrià nieva de forma moderada y ha empezado a cuajar en el suelo.

Según el Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat), en el llano de Lleida está nevando en cualquier cota, mientras que en el Pirineo y Prepirineo todavía se mantiene en torno a los 600 metros. La nevada ganará en extensión en las próximas horas, según las previsiones. Los termómetros pueden registrar temperaturas negativas este lunes y a partir de mañana se desplomarán.

Incidencias en el tráfico

Con respecto al estado de las carreteras, según el Servicio Catalán del Tráfico, la nieve y el hielo complican la circulación en varias vías. En la A-2 en el Urgell y la Segarra Trànsit alerta de la presencia de nieve y hielo en la calzada y en Cervera un accidente con una herida leve ha obligado a cortar la autovía –ya se ha abierto un carril–. Por otra parte, en el llano de Lleida son obligatorias las cadenas o neumáticos de invierno para circular por la C-12 entre Maials y Torrebesses, C-233 entre Bovera y Castelldans, C-242 entre Torrebesses y Ulldemolins, L-214 e Cervera, L-234 entre Ciutadilla y Guimerà y en varias carreteras secundarias del Alt Urgell. Podéis consultar el estado del tráfico en tiempo real en este enlace.

Protección Civil pide prudencia en los desplazamientos

Según el Meteocat, se han registrado hasta dos centímetros de nieve en Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell), un centímetro en Oliana (Alt Urgell) y la nieve se puede ver en tejados y superficies en algunos municipios, como Sunyer (Segrià). Nieva en cualquier cota en la Depresión Central, donde se produce la precipitación más extensa, que progresivamente se está desplazando hacia el sur y el este. Se prevé que la precipitación se concentre por la tarde en el interior de las comarcas del nordeste y sector central del litoral y prelitoral.

Protección Civil ha advertido que las nevadas se intensificarán durante la mañana y que las temperaturas mínimas serán al final del día. Ha recomendado revisar estufas y calderas para evitar incidentes y ha pedido a la ciudadanía tener especial prudencia en los desplazamientos esta tarde para ir a las cabalgatas de Reyes.

Protección Civil también pide consultar el estado meteorológico y del tráfico antes de los desplazamientos y llevar equipamiento adecuado al vehículo –depósito lleno, cadenas o el móvil cargado– por si se encuentran incidencias.

Imágenes de la nevada

Una vista de la canalització del riu a Lleida aquest dilluns al matí.L.S.

Una vista de la canalització del riu a Lleida aquest dilluns al matí.L.S.

Una passarel·la a Lleida ciutat a primera hora del matí.L.S.

L'A-2 a Fonolleres / Jordi Bonilla

Canalización del río en Lleida / Joan Teixidó

Nevada en Alpicat / @criscac

Nevada a Pardinyes / Isa Bel

OgernAnna Cardona Vilaseca

TàrregaLaia Pedrós

Peramola

A las 5 de la madrugada ha empezado a nevar con cierta intensidad en la ciudad de Lleida /L.S.