El Govern promete las obras de Torreblanca para el 2027

Las obras de construcción del polígono industrial de Torreblanca podrían empezar en 2027. Así lo aseguraron ayer representantes del departamento de Territorio al Fòrum Secore, un ente formado por las principales patronales y sindicatos de Lleida, en una reunión para tratar, precisamente, el retraso de los trámites de esta infraestructura, que acumulan varios años de retraso. Según el Fòrum Secore, el departamento de Territorio asumió el compromiso que el plan director urbanístico de Torreblanca “estará disponible durante el primer trimestre de 2026”, Un calendario que también anunció en octubre el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en su visita al salón Municipàlia, en el que recordó que, actualmente, solo falta un informe de Carreteras para poder aprobar de forma definitiva el plan director urbanístico. Por otro lado, el Fòrum Secore remarcó que el Govern también les prometió que “entre finales de 2026 y el primer trimestre de 2027 se podrá disponer del proyecto de urbanización y parcelación, hecho que permitiría iniciar las primeras obras de desarrollo del polígono de Torreblanca”.

Los representantes del Fòrum Secore remarcaron que esta infraestructura “es clave” para el desarrollo industrial y logístico de Ponent y que la demora en su tramitación y obras “puede situar las Terres de Lleida en una posición de desventaja en relación a otros territorios vecinos que avanzan en proyectos similares”. Por eso solicitaron al Govern “un calendario de ejecución claro y unos compromisos concretos” que permitan avanzar en su puesta en marcha. De acuerdo con las previsiones iniciales, este polígono ya debía estar en obras en 2023.

Además de estos compromisos a nivel de calendario y trámites, desde el departamento de Territorio aseguraron a los miembros del foro que Torreblanca contará con la infraestructura y el suministro eléctrico necesario para garantizar su viabilidad. En relación a la estación intermodal, en octubre el Govern dijo que estará operativa en el año 2030.