El agredido en una ‘disco’ de Balàfia fue apuñalado en el hígado

El joven que la madrugada del domingo resultó herido por arma blanca en una discoteca a la salida de Balàfia, como avanzó SEGRE ayer, fue apuñalado en el hígado y tuvo que ser operado de urgencia en el hospital Arnau de Vilanova, según ha podido saber este periódico. Posteriormente, ingresó en la UCI por la gravedad de la herida. La víctima tiene 22 años. Por su parte, los Mossos d’Esquadra siguen investigando el caso para identificar y detener al presunto autor.

Los servicios de emergencia fueron alertados alrededor de las 6.00 horas del domingo de un hombre herido por arma blanca en la espalda en las inmediaciones de un local de ocio de la carretera N-230. Al lugar acudieron patrullas de los Mossos d’Esquadra y una ambulancia del Sistema d’Emergències Mèdiques. Tras ser atendido in situ, fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova, donde fue intervenido de urgencia ya que se comprobó que la cuchillada le había afectado al hígado Posteriormente, ingresó en la UCI y su evolución fue favorable.

Posible pelea

Por su parte, los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación y están recabando pruebas e indicios para identificar al autor. La víctima no les ha podido facilitar una descripción porque fue atacada por la espalda y no recuerda cómo ocurrió, lo que complica las indagaciones, según informaron fuentes solventes. Sospechan que antes de la agresión se produjo una pelea con varios implicados.

Hace menos de medio año, concretamente el pasado 24 de agosto, hubo otro apuñalamiento junto a este local de ocio nocturno. Un joven 22 años recibió tres cuchilladas tras ser atacado por un grupo de más de diez personas en las inmediaciones del local. Los agresores se dieron a la fuga. El herido fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova e ingresó en la UCI en observación.