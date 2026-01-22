Desalojo preventivo de un edificio de Boters por un derrumbe anexo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento desalojó ayer de forma preventiva el edificio situado en el número 25 de la calle Boters después de que resultara afectado por el derribo de dos inmuebles contiguos que habían sido declarados en ruina. Según informaron fuentes municipales, el incidente se produjo mientras se demolían los números 21 y 23 de la misma calle. "La lluvia caída los últimos días ha provocado daños en la pared del número 23, que ha caído parcialmente afectando al edificio del número 25”, detallaron las mismas. En ese momento solo había una persona en el interior del edificio y tras su desalojo un técnico municipal hizo una inspección general del bloque. Tras hacer el análisis, autorizó a los vecinos de las puertas primeras a volver a sus casas. En cambio, a los de las puertas segundas no se les permitió volver a sus domicilios hasta que no se haga una revisión estructural de todo el edificio. Solo dos de las cuatro viviendas afectadas estaban habitadas por un total de tres personas, que fueron atendidas por los servicios sociales de la Paeria. Sin embargo, ninguna de ellas necesitó que se les facilitara un alojamiento de urgencia para pasar la noche.

Tras este incidente, la Guardia Urbana cortó la calle Boters preventivamente. Por su parte, la teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, se desplazó hasta el edificio afectado, situado en pleno Centro Histórico, para valorar la situación.

Cabe recordar que en esta misma calle hace aproximadamente dos años un edificio que estaba siendo derribado colapsó por sorpresa. Era el bloque situado en el número 22, junto a la plaza Cervantes y a pocos metros del que ha sido ahora desalojado, y obligó a evacuar a un total de 34 vecinos de los inmuebles colindantes. La Paeria informó que se decretó el desalojo del inmueble tras una inspección que detectó riesgo de colapso y acabó completando el derribo de forma subsidiaria.

El último desalojo preventivo que se hizo en Lleida tuvo lugar en febrero del año pasado y afectó al edificio situado en el número 3 de la calle del Nord, en el Noguerola. La aparición de grandes grietas causadas por las obras que se hacían en un solar adyacente fue la causa.