El PP quiere que los vecinos decidan los usos de las Josefinas

El PP y la asociación de vecinos Templers-Escorxador reclamaron ayer a la Paeria la apertura de un proceso participativo para decidir el futuro del antiguo convento de las Josefinas. Un espacio que la Paeria quiere convertir en un hub con espacios comunitarios y alojamiento para personas vulnerables. Tanto la entidad como el líder del PP, Xavi Palau, denunciaron la falta de transparencia de este proyecto. “Avanzan de espaldas al barrio” criticó Palau.