Un psicólogo destapa las supuestas violaciones de un padre a su hija

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un psicólogo fue clave para destapar las supuestas agresiones sexuales durante 13 años de padre a su hija, que padece una discapacidad psíquica. El acusado fue juzgado ayer en la Audiencia de Lleida y se enfrenta a una petición de quince años de prisión. El psicólogo, que es técnico del departamento de Justicia y ayer declaró como testigo, colaboraba con una fundación con sede en Camporrells. “En una de las conversaciones que mantuve con ella me lo reveló de manera espontánea. Me explicó que su padre había estado abusando de ella sexualmente con penetración y tocamientos desde los 10 a los 21 años", declaró. El psicólogo puso los hechos en conocimiento de la fundación en la que vive la chica y de la Fiscalía. "Estaba alucinando de lo que me estaba explicando”, prosiguió, y añadió que tras esta “revelación espontánea, por no contaminar el relato, y actuando según el código deontológico”, puso el caso en conocimiento de la fundación y de la Fiscalía. Añadió que, a su parecer, la joven padecía un trastorno traumático de desarrollo.

La denunciante, que actualmente tiene 32 años, lo corroboró ante los psicólogos del Equip d’Assessorament Tècnic Penal (EATP) de Justicia. Ayer declararon como peritos y afirmaron que la joven lo hizo de forma extensa. Consideran que se trata de “un relato que cumple con las características de un abuso intrafamiliar y con una situación vivida”, “que no hay beneficios secundarios” y que “la revelación tardía y espontánea tuvo un efecto reparador”.

La denunciante, que declaró por videoconferencia, declaró ayer ante el tribunal que su padre le hacía tocamientos pero negó que la agrediera sexualmente. “Me ponía encima de él cómo si hiciéramos el amor”. Por su parte, el acusado, que declaró último, negó que hubiera abusado y violado a su hija y añadió que “se inventa muchas cosas. No comprendo esta situación”. Su abogado solicitó la absolución, aunque han abonado 2.000 euros como indemnización —el Ministerio Público solicita 30.000- en el caso de que sea condenado para que le apliquen la circunstancia atenuante de reparación del daño. Por su parte, la fiscal mantuvo la petición de 15 años de prisión.